Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.
Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından Salı günü ise Marcao'nun transferiyle ilgili detaylar açıklanacak.
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Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından Salı günü ise Marcao'nun transferiyle ilgili detaylar açıklanacak.
MARCAO, UÇAKTAN BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın