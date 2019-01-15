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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Chaves takımından yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'a geldi
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15 Ocak 2019 00:00
Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te son maçını pazar akşamı oynadıktan sonra resmen sarı-krımızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.

Marcao'yu Atatürk Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.

Brezilyalı savunma oyuncusunun 15 Ocak Salı günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından Salı günü ise Marcao'nun transferiyle ilgili detaylar açıklanacak.



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