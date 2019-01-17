Galatasaray'ı Semih Kaya için yakından ilgilendiren açıklama

''BAZI OYUNCULARLA İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ''

Genç savunma oyuncusu'ı Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a satan'ın ilgilendiği'nın teknik direktöründen önemli bir açıklama geldi.ikinci yarı hazırlıklarını değerlendirirken, bir muhabirin 'Ayrılacak oyuncular var mı?' sorusunu yanıtladı.Zdenek Scasny takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracaklarını dile getirirkenifadelerini kullandı.Ozan Kabak'ın satılmasının ardından Fatih Terim'in de onay verdiği Semih Kaya'yı Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.2017 yılında Galatasaray'dan 2 milyon euroya Sparta Prag'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, bu sezon 12 kez takımının formasını giydi.