Galatasaray'dan iki isme veda: "2021'de güle güle"

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan iki isme veda: '2021'de güle güle'
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01 Ocak 2021 10:46
Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.

Fatih Terim'in ligin ikinci yarısı için kadroda düşünmediği Etebo'nun kiralık sözleşmesi devre arasında feshedilecek. Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.

Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca Babel'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak.




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