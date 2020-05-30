Galatasaray'dan Bursaspor'a para + takas önerisi

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak için düğmeye basıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray'ın, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği bildirildi.Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.