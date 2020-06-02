Galatasaray'dan amatör şubelere; 'Gelin görüşelim'

Pandemi sonrası artan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isteyen Galatasaray yönetimi, kulüp bünyesindeki tüm çalışanların maaşlarında indirime gitmeyi kararlaştırmış; bunu da birer elektronik posta ile tüm ilgililere iletmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.
Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm 'amatör' branşların yöneticileri ile çarşamba günü bu konuda görüşmeler yapılacak.
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Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm 'amatör' branşların yöneticileri ile çarşamba günü bu konuda görüşmeler yapılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın