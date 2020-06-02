Galatasaray'dan amatör şubelere; "Gelin görüşelim"

Maaşlarda indirim isteyen Galatasaray'da başta basketbol ve voleybol olmak üzere futbol dışı tüm branşların sorumluları ile bu konu masaya yatırılacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan amatör şubelere; 'Gelin görüşelim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2020 10:51
Pandemi sonrası artan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isteyen Galatasaray yönetimi, kulüp bünyesindeki tüm çalışanların maaşlarında indirime gitmeyi kararlaştırmış; bunu da birer elektronik posta ile tüm ilgililere iletmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.

Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm 'amatör' branşların yöneticileri ile çarşamba günü bu konuda görüşmeler yapılacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için