Galatasaray'da yeni transferlerin performansı sevindiriyor

Galatasaray'a ara transfer döneminde dahil olan 5 oyuncudan 4'ü skora doğrudan etki etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni transferlerin performansı sevindiriyor
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22 Şubat 2021 11:53
Galatasaray son zamanların en iyi ara transfer dönemlerinden birisini geçirdi.

Tüm eksik bölgeler tespit edildi ve gerekli tüm hamleler yapıldı. Yedlin, Fernandes, Onyekuru, Halil ve Mohamed transferleri gerçekleştirildi.

Onyekuru 6 maçta 3 gol, 2 asistle, Mohamed 5 maçta 4 golle yıldızlaşırken, Fernandes de kupadaki Alanya sınavında ağları sarsmış ve 11'deki yerini almıştı. Önceki gün de Yedlin'den skor katkısı geldi.


Emre'ye harika bir asist yapan ABD'li oyuncu da diğer yeni isimler gibi performansıyla göze girdi. 



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