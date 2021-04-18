Galatasaray'da olağanüstü toplantı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim dahil denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurulları tek tek arayarak haber gönderdi ve bugün statta olağanüstü toplantıya davet etti. Cengiz'in burada, hem destek hem de görevine devam etme talebini paylaşacağı öğrenildi

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Galatasaray'da olağanüstü toplantı
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18 Nisan 2021 12:02
Galatasaray'da hafta içinde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi önceki gün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapmıştı. Bu toplantıda 7 yönetici, Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti.

Bunun üzerine geri adım atmayan Cengiz'in tüm kurulları tek tek arayarak haber gönderdiği ve yönetim dahil olmak üzere denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurulları ve idarecileri Türk Telekom Statı'ndaki toplantıya çağırdı bildirildi.

AİLESİ "BIRAK" DİYOR AMA...

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Cengiz'in, ailesinin de yoğun 'Bırak' baskısına rağmen tüm kurullara; görevine devam etmek istediğini ve aday olmak talebini ileteceği konuşuluyor.

Mustafa Cengiz'in bu noktada, "Benimle devam etmek isteyenleri, listemde görmek istiyorum" diyerek, yönetiminde yer almak istemeyenlere teşekkür edeceği bilgisine de ulaşıldı. Ancak toplantının seyrine göre başkanın, önümüzdeki seçimde aday olmama kararını açıklama ve bu sürece kadar 'birlik ve beraberlik' içerisinde hareket edilmesi konusunda ricada da bulunabileceği konuşuluyor.



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