Galatasaray'da Marcelo Saracchi cezalı

Sakatlıklar nedeniyle problem yaşayan Galatasaray, Trabzonspor maçında bir oyuncusunu da ceza nedeniyle kaybetti.
Galatasaray'ın sol beki Marcelo Sarachhi, mücadelenin 18. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Uruguaylı oyuncu, 31. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü 21:00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA SAKATLIK LİSTESİ
Fernando Muslera
Mario Lemina
Radamel Falcao
AYRILANLAR
Florin Andone
Henry Onyekuru
Galatasaray'ın sol beki Marcelo Sarachhi, mücadelenin 18. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Uruguaylı oyuncu, 31. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü 21:00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA SAKATLIK LİSTESİ
Fernando Muslera
Mario Lemina
Radamel Falcao
AYRILANLAR
Florin Andone
Henry Onyekuru