Galatasaray'da Marcelo Saracchi cezalı

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Marcelo Saracchi cezalı
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05 Temmuz 2020 21:23
Sakatlıklar nedeniyle problem yaşayan Galatasaray, Trabzonspor maçında bir oyuncusunu da ceza nedeniyle kaybetti.

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Sarachhi, mücadelenin 18. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı oyuncu, 31. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü 21:00'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

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