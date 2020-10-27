Galatasaray'da kritik toplantının perde arkası!

Galatasaray'da sürpriz zirveden 'mutabakat' çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında yaşanan demeç krizi, dün tarafların bir araya gelmesiyle sonuçlandı.



İki taraf da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla mutabakatı duyurdu. Bugün açıklama yapacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Cengiz, programını değiştirerek Terim'le baş başa konuşmayı tercih etti.



Kritik görüşme Türk Telekom Stadı'nda 15.30'da başladı. İki taraf eteklerindeki taşları dökerken, Terim, Başkan Cengiz'e geçen hafta basına yansıyan sözlerine çok üzüldüğünü söyledi.



Terim tweetten rahatsız oldu



Terim yine kendisi aleyhine tweet atılmasından rahatsızlığını aktardı. Başkan ise yanlış anlaşıldığını ve milli aranın yaramadığını anlatmaya çalıştığını belirtti.



Başkan ayrıca hocaya, Erzurum maçındaki açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Zirvede, tweet ve diğer konularda dikkatli olunacağı, daha az konuşma yapılacağı, kamuoyu önünde ve arka planda dikkatli olunacağı ifade edildi.



Şampiyonluk yolu



Yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. 16.55'te Fatih Terim, "Her şey yolunda" tweeti atarak zirvenin kötü geçmediği sinyalini verdi.



Sarı-kırmızılı kulüp, yarım saat sonra, "Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!" İfadelerine yer verdi.



Galatasaray Kulübü daha sonra da "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" mesajını paylaştı.



5 ayda 18 açıklama



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu olduğu haziran ayından bu yana tam 18 kez mikrofonların karşısına geçti.



Başkan Cengiz'in yaz döneminde sponsorluk ve transferlerin imza törenleri ile Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamaların 18 olduğu ifade edildi. Buna karşın takım 6'sı geçen sezondan kalan toplam 15 resmi maça çıktı.



