Galatasaray'da iç saha kale gibi!

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.