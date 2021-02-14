Galatasaray'da iç saha kale gibi!

Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 maçta yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da iç saha kale gibi!
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14 Şubat 2021 18:38
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



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