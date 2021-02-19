Galatasaray'da 15 milyon Euro'luk operasyon!

Galatasaray'da köklü bir değişim olacak. Takımdan ayrılacak yıldızlarla birlikte bütçede 15 milyon Euro azalma olacak.



Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz, 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi. 2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.



5 milyon Euro alan Falcao'ya veda edecek Cimbom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon Euro indirime gidecek. 3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro.



1.75 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.



TERİM RAPORUNU VERDİ



Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak.



1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak.



