Galatasaray yıldızlarıyla yenilendi!

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. Yılında şampiyonluğa ulaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.Sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde başta istikrarsız bir grafik çizse de toparlandı ve Süper Lig'e tam anlamıyla damgasını vurdu.Üst üste 12. galibiyetine imza atan ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9'a çıkartan Aslan, ara transfer dönemini de boş geçmedi.İlk transfer savunmaya geldi. Geride Victor Nelsson, Abdülkadir Bardakçı ve Emin Bayram gibi üç önemli ismi olmasına karşın Kaan Ayhan alındı.Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuyu, Sassuolo'dan sezon sonuna kadar kiraladı.Kaan Ayhan için 400 bin euro kiralama bedeli ödenecek ve sezon sonunda 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Galatasaray'ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo...İtalyan yıldız kadroya Roma'dan kadroya dahil edildi. Bu transfer için İtalyan ekibine 5 taksitle 15 milyon euro verecek.Ayrıca, İtalyan ekibine sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay verildi.Nicolo Zaniolo'nun ciddi talipleri arasından Galatasaray'ı seçmesi ve ekonomik açıdan diğer tekliflerden daha düşük fiyata kadroya katılması büyük sansasyon yarattı.Sezonun ilk yarısında sol bekte sıkıntı yaşayan Galatasaray, aradığı ismi Hatayspor'da buldu.Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Güney ekibinden, Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, 1 milyon euro'ya satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılı ekibin, bu 3 transferle ilk 11'i de değişti.Kaan Ayhan'ın şimdilik Nelsson ve Abdülkerim'i kesmesi beklenmiyor.Ancak Adekugbe defansın solunda kadrodaki yerini alacak. Sağ kanatta istikrar yakalayamayan Cimbom'da Zaniolo'nun yerine de garanti gözüyle bakılıyor.MASSA, Toskana doğumlu Zaniolo, futbola Fiorentina altyapısında başladı. 2016'da soluğu Serie B takımı Virtus Entella takımında aldı. 17 yaşındayken Serie B'de profesyonel olan Zaniolo 1.8 milyon euro karşılığı Milano'ya geçti. Ancak, İnter A takımıyla profesyonel maça çıkamadı ve Roma'nın yolunu tuttu.10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğup yetişti. Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır... Türk Milli Takım formasını giyiyor. Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Sassuolo formaları giydi.Kanadalı Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Valerenga 2, Valerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekygbe, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Icardi