Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90. dakikada Yusuf Demir attı. Konyaspor'un tek golü 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.
Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde Trabzonspor - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligde pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, ligde hafta sonunda Adana Demirspor'u ağırlayacak.
HAKEM RAHATSIZLANDI
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.
Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.
Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 14. dakikada soyunma odasına gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. MHK, hakem Taşkınsoy'un durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.
GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI
Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.
STADYUM DOLDU
Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.
İLK 25 DAKİKADA SESSİZ GEÇTİ
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ilk 25 dakikasında gol sesi çıkmadı. İki takım da net pozisyona girmekte zorlandı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçti. Bu dakikada Dries Mertens'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Nijeryalı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne taşıdı.
BU KEZ TORREIRA SAHNEDE!
Galatasaray, Konyaspor karşısında 42. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada Roland Sallai'nin sağdan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Torreira'nın vuruşunda savunmanın müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Galatasaray, 2-0'lık skoru buldu.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, Konyaspor karşısında soyunma odasına 2-0 öne gitti.
GALATASARAY ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında Roland Sallai ile Konyaspor karşısında üçüncü golü buldu. Osimhen'in pasıyla topla buluşan Macar futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
KONYASPOR FARKI İKİYE DÜŞÜRDÜ
Konyaspor, karşılaşmanın 53. dakikasında skoru 3-1'e getirdi. Bu dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında Pedrinho bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve durum 3-1 oldu.
GALATASARAY'DAN DÖRDÜNCÜ GOL
Galatasaray, Konyaspor'un Pedrinho ile bulduğu gole hemen cevap verdi. 55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sallai, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı.
GALATASARAY'DAN 5. GOL
Galatasaray, karşılaşmanın 90. dakikasında Yusuf Demir ile bir gol daha bularak maçtan 5-1 galibiyetle ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.
26. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47 ve 55. dakikalarda Roland Sallai ile 90. dakikada Yusuf Demir attı. Konyaspor'un tek golü 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.
Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde Trabzonspor - Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak. Konyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.
Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligde pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, ligde hafta sonunda Adana Demirspor'u ağırlayacak.
HAKEM RAHATSIZLANDI
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.
Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.
Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 14. dakikada soyunma odasına gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. MHK, hakem Taşkınsoy'un durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.
GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI
Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.
STADYUM DOLDU
Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.
İLK 25 DAKİKADA SESSİZ GEÇTİ
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ilk 25 dakikasında gol sesi çıkmadı. İki takım da net pozisyona girmekte zorlandı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçti. Bu dakikada Dries Mertens'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Nijeryalı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne taşıdı.
BU KEZ TORREIRA SAHNEDE!
Galatasaray, Konyaspor karşısında 42. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada Roland Sallai'nin sağdan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Torreira'nın vuruşunda savunmanın müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Galatasaray, 2-0'lık skoru buldu.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, Konyaspor karşısında soyunma odasına 2-0 öne gitti.
GALATASARAY ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU
Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında Roland Sallai ile Konyaspor karşısında üçüncü golü buldu. Osimhen'in pasıyla topla buluşan Macar futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
KONYASPOR FARKI İKİYE DÜŞÜRDÜ
Konyaspor, karşılaşmanın 53. dakikasında skoru 3-1'e getirdi. Bu dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında Pedrinho bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve durum 3-1 oldu.
GALATASARAY'DAN DÖRDÜNCÜ GOL
Galatasaray, Konyaspor'un Pedrinho ile bulduğu gole hemen cevap verdi. 55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sallai, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı.
GALATASARAY'DAN 5. GOL
Galatasaray, karşılaşmanın 90. dakikasında Yusuf Demir ile bir gol daha bularak maçtan 5-1 galibiyetle ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.
26. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)