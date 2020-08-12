İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Galatasaray Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın transferini saat 19:05'te duyurması bekleniyor.Salı günü İstanbul'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyaya düşerken bu durum taraftarları memnun etti.Artık Galatasaray'ın KAP bildirimini yapması beklenilen Emre Kılınç'ın maliyeti de ortaya çıktı. Oyuncunun merakla beklenilen mali detayları ortaya çıktı.Fenerbahçe'den teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçen Emre Kılınç için sarı-kırmızılı kulüp de kesenin ağzını açtı. Bonservisi elinde olduğu için 4 milyon TL'ye yakın imza parası verilen oyuncuya ayrıca 7.5 milyon TL garanti ücret ödenecek.4 milyon TL kazanacak Arda'yı 5'e katlayan Emre'nin maliyeti, 2020- 21 sezonunda vergileri ile birlikte 19 milyon TL'yi (2.2 milyon euro) bulacak.