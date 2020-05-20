Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. 14 Mayıs'ta bir personelde koronavirüs olduğunu açıklayan Sarı-Kırmızılılar, son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "" denildi. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacağı da belirtildi.