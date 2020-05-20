Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray'da koronavirüs testi sonuçları açıklandı ve tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!
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20 Mayıs 2020 23:18
Galatasaray Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. 14 Mayıs'ta bir personelde koronavirüs olduğunu açıklayan Sarı-Kırmızılılar, son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.  Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacağı da belirtildi.

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