Galatasaray test sonuçlarını açıkladı!

Galatasaray Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. 14 Mayıs'ta bir personelde koronavirüs olduğunu açıklayan Sarı-Kırmızılılar, son testte tüm personelin değerlerinin negatif çıktığını belirtti.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacağı da belirtildi.
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Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi. Galatasaray'ın ayrıca antrenmanlara planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacağı da belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın