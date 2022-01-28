Galatasaray'da merakla beklenen transfer çalışmalarından biri de kale için yapılıyor.



Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası bir kez daha ciddi bir kriz yaşayan Sarı-Kırmızılılar, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediğini bulamayınca, transfer için kolları sıvadı.



Muslera'nın Şubat ortasında takıma geri dönmesi bekleniyor. Ancak ligde düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalan Galatasaray'da, yönetim kaleyi daha fazla riske atmak istemiyor. Bu süreçte birçok oyuncu gündeme geldi, bunların bazıları da yabancıydı. Ancak yerli kuralı nedeniyle, kalenin Türk bir oyuncuya emanet edilmesi düşüncesi ağır basıyor.



Favori Okan, plase Sinan



Ana plan olarak sezon başında Giresunspor'a kiralık verilen Okan Kocuk'u geri getirmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar, transfer yasağı kalkan Karadeniz kulübüyle masaya oturdu. Okan için küçük bir tazminat ödenmesi veya İsmail ya da Fatih'ten birinin bonservisiyle birlikte Giresun'a gönderilmesi seçenekler arasında.



Burada yaşanması muhtemel bir pürüz nedeniyle de Sinan Bolat ismi sıcak tutuluyor. Gent'in 35 yaşındaki 1. kalecisi için bonservis pazarlığı var.



Galatasaray'ın gözden çıkardığı bedel ise 450 bin Euro civarında. Kaleci krizinin de en geç birkaç gün içinde çözülmesi hedefleniyor.



