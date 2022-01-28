Galatasaray kalecisini bekliyor!

Galatasaray, kısa süre içinde kaleyi yerli bir isme emanet etmek için girişimleri sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray kalecisini bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2022 11:19
Galatasaray'da merakla beklenen transfer çalışmalarından biri de kale için yapılıyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası bir kez daha ciddi bir kriz yaşayan Sarı-Kırmızılılar, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediğini bulamayınca, transfer için kolları sıvadı.

Muslera'nın Şubat ortasında takıma geri dönmesi bekleniyor. Ancak ligde düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalan Galatasaray'da, yönetim kaleyi daha fazla riske atmak istemiyor. Bu süreçte birçok oyuncu gündeme geldi, bunların bazıları da yabancıydı. Ancak yerli kuralı nedeniyle, kalenin Türk bir oyuncuya emanet edilmesi düşüncesi ağır basıyor.

Favori Okan, plase Sinan

Ana plan olarak sezon başında Giresunspor'a kiralık verilen Okan Kocuk'u geri getirmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar, transfer yasağı kalkan Karadeniz kulübüyle masaya oturdu. Okan için küçük bir tazminat ödenmesi veya İsmail ya da Fatih'ten birinin bonservisiyle birlikte Giresun'a gönderilmesi seçenekler arasında.

Burada yaşanması muhtemel bir pürüz nedeniyle de Sinan Bolat ismi sıcak tutuluyor. Gent'in 35 yaşındaki 1. kalecisi için bonservis pazarlığı var.

Galatasaray'ın gözden çıkardığı bedel ise 450 bin Euro civarında. Kaleci krizinin de en geç birkaç gün içinde çözülmesi hedefleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.