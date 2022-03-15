Galatasaray'ın konuğu Szekszard

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın konuğu Szekszard
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15 Mart 2022 14:42
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki ilk karşılaşmayı 88-60 kazanarak Dörtlü Final bileti için önemli bir avantaj sağlamıştı.

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