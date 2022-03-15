Galatasaray'ın konuğu Szekszard

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını ağırlayacak.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki ilk karşılaşmayı 88-60 kazanarak Dörtlü Final bileti için önemli bir avantaj sağlamıştı.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki ilk karşılaşmayı 88-60 kazanarak Dörtlü Final bileti için önemli bir avantaj sağlamıştı.