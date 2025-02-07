Galatasaray'ın istediği Frankowski, kadroya alınmadı

Cuesta, Morata, Lemina ve Ahmed Kutucu transferlerini yapan Galatasaray, Frankowski için Lens'e yaptığı teklifi güncelledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın istediği Frankowski, kadroya alınmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 19:44
Son güncelleme
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 4 transferin ardından 1 nokta transferle kadrosunu tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği son ismi ise Okan Buruk belirledi: Przemyslaw Frankowski.

FRANKOWSKI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray ilk olarak 5 milyon euro teklif yaptı ve ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı. 

KADROYA ALINMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lens'in bu teklifi reddetmesi üzerine Galatasaray, 5 milyon euro'luk teklifin üzerine çıktı.

Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerde bulunulduğu için oyuncuyu Nice maçı kadrosundan çıkarttı.

Lens, 2021 yılında Frankowski'yi Chicago Fire'dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery