Galatasaray ile Ziraat Bankkart, filede kupa için sahaya çıkıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın şampiyonluk için mücadele edeceği play-off final serisinde ilk maç çarşamba günü oynanacak.



Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak serinin ilk karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.



Bu turnuvada Ziraat Bankkart 2020-21, 2021-22, 2022-23 sezonlarında şampiyonluk elde ederken Galatasaray 1970-71, 1986-87, 1987-88, 1988-89 sezonlarında kupayı kaldırmıştı.



Play-off final serisinin programı şöyle:



23 Nisan Çarşamba:



17.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)



26 Nisan Cumartesi:



18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)



29 Nisan Salı:



19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)



2 Mayıs Cuma (Gerekirse):



19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)



5 Mayıs Pazartesi (Gerekirse):



19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Ziraat Bankkart)



