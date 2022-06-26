Galatasaray'dan orta sahaya dünya yıldızı!

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULACAK

FLAMENGO'NUN GÜCÜ YETMEZ

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.Çalışmalarını dört koldan yürüten Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi de dünyaca ünlü bir yıldıza kancayı taktığı öne sürüldü. ADN Radio, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı özel haberinde Cim-Bom'un İtalyan ekibi Inter'de forma giyen ancak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arturo Vidal'e teklifte bulunduğunu duyurdu.35 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Juventus, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde de top koşturmuştu. Tecrübeli futbolcunun peşinde Brezilya ekibi Flamengo da bulunuyor.Ancak Vidal'in Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Inter'le mukavelesi 2023'te tamamlanacak futbolcu için bonservis bedeli istenmesi beklenmiyor. İtalyan ekibi, önümüzdeki sezon kadrosunda onu düşünmüyor. Maaş yükünden kurtulmak için bu yolu izleyeceği ifade edildi.İtalyan ekibinden vergiler düşüldüğünde senelik 4 milyon euro net kazanan oyuncuya 3 milyon euro civarında bir maaş önerileceği belirtildi. Kalan 1 milyon euroluk farkı ise Inter ödeyecek.Flamengo'nun tecrübeli futbolcuya yıllık 3 milyon euro gibi bir rakam önermesi beklenmiyor. Bu sebeple Galatasaray favori konumda. Geçen sezon orta sahası çok eleştirilen Aslan, Vidal'le sorunların büyük bölümünü çözmeyi planlıyor. Ancak orta alan takviyeleri sadece onunla sınırlı kalmayacak.