Galatasaray'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Beşiktaş mücadelesinin açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş maçının ardından takımın hakkının savunulması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını söyleyen Sanver, "Beşiktaş maçının ardından taraftarlarımızdan yoğun olarak gelen Galatasaray'ın hakkının aranması talebine bir karşılık olarak açıklama yapacağım ve sadece bu konuya ele alacağım. Galatasaray'ın hakkını aramak, başkanın ve yönetim kurulunun görevi elbet. Diğer yandan bu görevi bize yakışan usullerle ve bize yakışan üslup ile yapmak zorundayız. Kaybedilen bir maçtan sonra uğradığımız haksızlığa karşı ses yükseltmek insani bir reflekstir şüphesiz, Galatasaray gibi köklü bir kulüp reflekslerden ziyade soğukkanlı bir akılcılıkla hareket eder. Tepkisellik ve ses yükseltmek hakkımızı iyi aramadığımız anlamına gelmez. Galatasaray hakkını yasal ve idari zeminlerde arar." dedi.



"MESELEMİZ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR"



Meselenin sistem değişikliği olduğunu söyleyen Sanver, "Burada çıkıp Federasyona veya oynadığımız maçın hakemine karşı bağırarak konuşsam belki bazı taraftarlarımızın gönlünü hoş ederim ancak bu Galatasaray'a yakışmaz, faydalı bir sonuç da getirmez. Meselemiz futbolda kronikleşmiş sorunları ortadan kaldıracak bir sistem değişikliğidir. Bu değişikliğin önemli bir unsuru, elbette maçları sahada futbolcuların performansıyla hak edenin kazanmasını sağlayacak adil, şeffaf ve yetkin bir hakemlik sisteminin kurulmasıdır. Bunun için maçtan maça hakemleri değil, genel çözümleri konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun mecburiyetidir. Biz bu büyük dönüşümü diğer kulüplerle el birliği yaparak gerçekleştirmenin öncüsüyüz. Bunun için Türk futbolunun sorunlarının görüşüldüğü tüm zeminlere irademizi yansıtıyoruz. Bu çerçevede Kulüpler Birliği'nde yaptığımız değerlendirmelerin ürettiği önlemler listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Buna göre, Kulüpler Birliği olarak gözlemci raporlarının hem kulüpler hem hakemler ile şeffaf paylaşımını. Hakemler için nesnel bir değerlendirme sisteminin oluşturulmasını, VAR hakemleri ile orta hakemlerin birbirlerinden kati bir şekilde ayrışmasını, standartize edilmiş bir gözlemci değerlendirilmesinin sağlanmasını, Gözlemcilerin hakem raporlarını maçtan en geç iki saat sonra teslim ederek, bu sürecin her türlü telkine kapatılmasını, hakem terfilerinin nesnel liyakat esaslarına dayandırılmasını, hakemlerin yönettikleri maç sayısına göre performanslarına dayalı ve şeffaf bir yöntemle belirlenmesini talep ediyoruz. Taleplerimizin hayata geçirilmelerinin yakın ve tavizsiz takipçisi olacağız. Mevcut sistemin, nerelerde, ve hangi öznel ilişkiler ağı ile aksadığını iyi bilen bir kurum olarak bu takibi başarıyla yapacağımızdan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



"HER TÜRLÜ ADIMDA DESTEK OLACAĞIZ"



Yeni seçilen MHK'ya başarılar dileyen Galatasaraylı idareci, "Bu taleplerimiz, MHK'da önemli değişikliklerin olduğu bir döneme denk geldi. Kurulun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Zikrettiğim önlemlerin alınması böylece şeffaf, adil ve yetkin bir hakemlik sisteminin kurulması yönünde atacakları her türlü adımda destek olacağız. Mevcut düzenin değişimine karşı elbette mukavemet olacaktır. Buna boyun eğmemelerini diliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim, Disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulları'nın bağımsızlaşmalarına yönelik yine Galatasaray'ın öncülük ettiği çok önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleşti. Elbette mevzuat değişikliklerinin yeni bir kültür oluşturmasının vakit aldığının farkındayız ama TFF'nin yönetiminin Türkiye'de hepimizin arzu ettiği bir futbol düzenine uygun davranmalarını da bekliyoruz. Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in 3 rakibimizin stadı %50'den fazla doldurma kuralını ihlal etmiş olduklarına dair tespitini, bu kurala hep riayet etmiş ve edecek bir spor kulübü olarak dikkatle not ettik. "açıklamalarında bulundu.



"HAKEM TAKIMIMIZA OLUMSUZ ETKİ ETTİ"



Beşiktaş maçına değinen Sanver, "Beşiktaş maçına dönecek olursak gerek VAR hakemlerinin gerek sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz. Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte ve sığlıkta bir kulüp değiliz. Her şeyden evvel değerli rakibimizi tebrik ediyoruz. Ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz." açıklamasında bulundu.



"HOCAMIZA VE TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"



Sarı-kırmızılı takıma güvendiklerini söyleyen Sanver, "Türkiye'de futbolun içine düştüğü, kısa vadeli ve sürdürülmesi mümkün olmayan hedeflerin yarattığı borçlar sarmalından çıkacağız ve bunun için bir anlayış değişikliği getirdik. Gencecik takımımızla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarının peşinden koşuyoruz. Değerli hocamıza ve sporcularımıza güveniyor, onlara tereddütsüz sahip çıkıyoruz. Sportif açıdan bu içine girmekte olduğumuz bu kritik haftalarda bütün taraftarlarımızın aynı yaklaşımı benimseyeceklerinden şüphe duymuyoruz." şeklinde konuştu.



"KİMSEDEN VE HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ"



Kimseden ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyleyen Sanver "Haklı olduğumuza inandığımız yolda yürürken istinasız kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sessiz değiliz ama sakiniz. Sükunetimiz Galatasaray'ın birikimine ve gücüne duyduğumuz güvenden kaynaklanıyor. Çabamız kimseye hoş görünmek için değil. Ne taraftara ne federasyona ne siyasete... Türkiye'de adil bir futbol düzeninin kurulması içindir çabamız. Herkes müsterih olsun, hep söylediğimiz gibi Galatasaray Türkiye'nin aydınlanma birikiminin bir eseridir. Zamanın akışı içerisinde inişler-çıkışlar olabilir ama tarih bu birikimin daima muzaffer olduğunun şahididir." dedi.





