Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi
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01 Aralık 2024 18:27
Son güncelleme 01 Aralık 2024 18:59
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı konuk etti. 

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. 

Sarı-Kırmızılılar üst üste 3. galibiyetini alırken Siyah Beyazlılar üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)

Setler: 25-13, 25-23, 25-22

Süre: 78 dakika (19, 31, 28)

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