Galatasaray'da yüksek maaş bunalımı

Galatasaray, yaptığı transfer görüşmelerinde hiç beklemediği bir noktada tıkandı. İşte haberin gelişmesi...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da yüksek maaş bunalımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 10:15
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefi için transferde birbirinden önemli yıldızların peşine düşmüştü.

Lyon'dan Mikautadze ve PSG'den Skriniar'ın kulüpleriyle ortak bir noktada buluşan sarı-kırmızılılar son dakika pürüzüyle karşılaştı.

Oyuncular ve menajerleriyle yapılan pazarlıklarda istenen yıllık ücretler yöneticilerin elini kolunu bağladı. Menajerlerin en büyük kozu Icardi, Osimhen, Zaha ve Ziyech'e ödenen yüksek maaşlar. Skriniar 6 ay için 5 milyon Euro isterken, Lyon'dan yıllık 2 milyon Euro alan Mikautadze'nin menajeri de 5 milyon Euro ücret talep etti.

İMZALAR GECİKTİ

B planını devreye sokan Cimbom, Rennes'ten Amine Gouiri'ye kanca attı. Sara'da olduğu gibi transferde yüksek bonservis ve düşük maaş politikasına yönelen Galatasaray, bu sebeple istediği yıldızları kadrosuna katamadı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery