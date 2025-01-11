Galatasaray'da yüksek maaş bunalımı

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefi için transferde birbirinden önemli yıldızların peşine düşmüştü.
Lyon'dan Mikautadze ve PSG'den Skriniar'ın kulüpleriyle ortak bir noktada buluşan sarı-kırmızılılar son dakika pürüzüyle karşılaştı.
Oyuncular ve menajerleriyle yapılan pazarlıklarda istenen yıllık ücretler yöneticilerin elini kolunu bağladı. Menajerlerin en büyük kozu Icardi, Osimhen, Zaha ve Ziyech'e ödenen yüksek maaşlar. Skriniar 6 ay için 5 milyon Euro isterken, Lyon'dan yıllık 2 milyon Euro alan Mikautadze'nin menajeri de 5 milyon Euro ücret talep etti.
İMZALAR GECİKTİ
B planını devreye sokan Cimbom, Rennes'ten Amine Gouiri'ye kanca attı. Sara'da olduğu gibi transferde yüksek bonservis ve düşük maaş politikasına yönelen Galatasaray, bu sebeple istediği yıldızları kadrosuna katamadı.
Lyon'dan Mikautadze ve PSG'den Skriniar'ın kulüpleriyle ortak bir noktada buluşan sarı-kırmızılılar son dakika pürüzüyle karşılaştı.
Oyuncular ve menajerleriyle yapılan pazarlıklarda istenen yıllık ücretler yöneticilerin elini kolunu bağladı. Menajerlerin en büyük kozu Icardi, Osimhen, Zaha ve Ziyech'e ödenen yüksek maaşlar. Skriniar 6 ay için 5 milyon Euro isterken, Lyon'dan yıllık 2 milyon Euro alan Mikautadze'nin menajeri de 5 milyon Euro ücret talep etti.
İMZALAR GECİKTİ
B planını devreye sokan Cimbom, Rennes'ten Amine Gouiri'ye kanca attı. Sara'da olduğu gibi transferde yüksek bonservis ve düşük maaş politikasına yönelen Galatasaray, bu sebeple istediği yıldızları kadrosuna katamadı.