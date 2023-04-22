Galatasaray'da tek düşünce Karagümrük

Galatasaray'da teknik heyet, "Artık her maçımız final. Sadece Karagümrük'ü düşünelim'' diyerek oyuncuları motive ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da tek düşünce Karagümrük
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22 Nisan 2023 11:33
Galatasaray'a şampiyonluk için kalan 7 maçında 5 galibiyet,1 beraberlik, 1 yenilgi alması yetiyor.

Taraftarlar matematik hesaplarına başlasa da Florya'da sadece Karagümrük maçı konuşuluyor.

"ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL"

Teknik heyet, "Artık her maçımız final. Sadece Karagümrük'ü düşünelim'' diyerek oyuncuları motive ediyor.

Karagümrük'e konsantre olan takım, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine moralli gitmenin planlarını yapıyor. 

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