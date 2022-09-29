Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi.
İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev vereceği belirtildi.
İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev vereceği belirtildi.
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