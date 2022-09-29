Galatasaray'da Sergio Oliveira kulübeye

Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sergio Oliveira kulübeye
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29 Eylül 2022 08:36
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi.

İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev vereceği belirtildi.

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