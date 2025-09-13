Galatasaray'da deja vu: Muslera ve Uğurcan!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına Eyüpspor karşısında çıktı.
Galatasaray'da ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır için ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın bir önceki kalecisi Fernando Muslera, Galatasaray'daki ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıkmıştı. Uğurcan da Galatasaray'daki ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktı.
