Dünya Kupası arasından moralli dönen Galatasaray, transfer harekatına başlamış durumda. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Cimbom bu anlamda transferde yönünü Fransa'ya çevirdi.Galatasaray'da Okan Buruk, 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürn Cimbom için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Hollanda basını da Galatasaray'ın Boomen'e talip olduğunu duyurdu.Ed.nl'den derlenen haberde,diye yazdı.Eindhovens Dagblad ise,ifadesini kullandı.Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı. Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı. Branco van den Boomen, 1 gol, 4 asist katkısı sağladı. Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı. Kulüp kariyerinde 53 gol atarken 78 asist yaptı. 188 cm boyunda ve 75 kilo olan Branco Van den Boomen, Sağ ayağını kullanmaktadır.