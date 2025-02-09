Galatasaray'da Alvaro Morata heyecanı!

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı tribünler önünde ilk kez sahne almaya hazırlanıyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız, şu ana kadar ligdeki Gaziantep deplasmanında ve kupada deplasmanda oynanan Boluspor maçında süre aldı. Morata'nın, Adana Demirspor karşılaşmasında Victor Osimhen'le birlikte ileri uçta görev yapması bekleniyor.
Morata, Adana Demirspor maçında 11'de başlaması veya süre alması durumunda RAMS Park'ta ilk kez sahne alacak.
Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız, şu ana kadar ligdeki Gaziantep deplasmanında ve kupada deplasmanda oynanan Boluspor maçında süre aldı. Morata'nın, Adana Demirspor karşılaşmasında Victor Osimhen'le birlikte ileri uçta görev yapması bekleniyor.
Morata, Adana Demirspor maçında 11'de başlaması veya süre alması durumunda RAMS Park'ta ilk kez sahne alacak.