Galatasaray'da Alvaro Morata heyecanı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk kez RAMS Park'ta sahne almaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Alvaro Morata heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2025 10:25
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı tribünler önünde ilk kez sahne almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız, şu ana kadar ligdeki Gaziantep deplasmanında ve kupada deplasmanda oynanan Boluspor maçında süre aldı. Morata'nın, Adana Demirspor karşılaşmasında Victor Osimhen'le birlikte ileri uçta görev yapması bekleniyor.

Morata, Adana Demirspor maçında 11'de başlaması veya süre alması durumunda RAMS Park'ta ilk kez sahne alacak.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery