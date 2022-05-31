Galatasaray'da adayların kozu Abdurrahim Albayrak!

Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçimde yarışacak iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kulis çalışmalarını hızlandırdı.



Özbek ilk toplantısını kadın üyelerle gerçekleştirirken, Hamamcıoğlu Galatasaray Adası'na gidip incelemeler yaptı.



İki başkan adayı da sportif direktör olarak Cenk Ergün ismine sıcak bakıyor. Fakat iki adayın da desteğini almak istediği isim Abdurrahim Albayrak...



Kulislerde Albayrak'ın desteğini alacak adayın bir adım öne geçeceği konuşuluyor. Albayrak ise şu ana kadar iki tarafa da uzak kaldı ve seçim için renk vermedi.





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