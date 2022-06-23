Galatasaray'da 32 yıl sonra bir ilk!

İLK YAŞANACAK!

SADECE 5 TÜRK

Galatasaray'da yeni teknik patronun Okan Buruk olmasıyla 32 yıl sonra bir ilk yaşandı.Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve futbolculuk kariyerinde büyük başarılara ulaşan başarılı hoca resmen yuvasına döndü. Buruk aynı zamanda 32 yıl sonra bir ilki başaracak.Okan Buruk 1990 yılından bu yana Fatih Terim'in dışında sezon başında Galatasaray'a imza atan ilk Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçecek.Sarı-Kırmızılı kulüpte bunu başaran son isim Mustafa Denizli olmuştu. Efsane isim, 1990-1991 sezonunun başında Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı. Geride kalan 32 yılda Fatih Terim tam 3 kez sezon başında Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü olarak göreve başladı.1990 yılından bu yana Galatasaray'da Fatih Terim'in dışında sadece 5 Türk teknik adam görev aldı. Bu isimler Cevat Güler, Bülent Ünder, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz ve Mustafa Denizli oldu. Ancak bu 5 teknik adam da göreve geldiklerinde sezonun ya ortası ya da sonuydu.