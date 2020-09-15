Galatasaray, bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti

'Seninleyiz her yerdeyiz' sloganı ile duyurulan mobil uygulamaya taraftarların ilgisi büyük oldu. Çoğu taraftar, sarı kırmızılıların daha çok para kazanması için yüksek ücretli paketi tercih etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, bir ayda 4.5 milyon TL ciro elde etti
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15 Eylül 2020 08:12
Galatasaray'da futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlarla ilgili özel paylaşım, video ve içeriklerinin yer aldığı mobil uygulamayı 1 ayda 520 bin kişi indirdi.

Uygulamayı indiren Galatasaray taraftarlarından 60 bini ise tüm özel paylaşım ve içeriklerin yer aldığı 'paralı üyelik' seçeceğini tercih ederek kulübüne destek oldu.

Sarı kırmızılı kulübün titizlikle incelediği verilere göre; bu 60 bin üyenin 28 bini, yani yarıya yakını gönül verdiği sarı kırmızı renklerin daha iyi bir gelir elde etmesi adına indirimin uygulandığı 'yıllık' değil 'aylık' abonelik seçeceğini tercih etti.

YURT DIŞINDAN iLGi

Bu durum, ilk olarak aylık üyelik seçeceğini tercih edenlerin aboneliklerini devam ettirmesiyle tespit edildi. Uygulamayı yurt dışından ise 11 bin üyenin indirdiği belirtildi.

Mobil uygulamasından şu ana kadar yaklaşık 4.5 milyon TL toplam ciro elde edilmiş oldu.



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