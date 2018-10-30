Galatasaray, Avrupa'da farklı mağlup oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 87-57 yenildi.
Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-13 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-26 önde gitti.
Kızılyıldız MTS, üçüncü çeyreğini de 69-47 üstün bitirdiği müsabakadan 87-57 galip ayrıldı.
Galatasaray grupta 3. kez mağlup olurken, Sırbistan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.
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Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-13 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-26 önde gitti.
Kızılyıldız MTS, üçüncü çeyreğini de 69-47 üstün bitirdiği müsabakadan 87-57 galip ayrıldı.
Galatasaray grupta 3. kez mağlup olurken, Sırbistan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.
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