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Galatasaray, Avrupa'da farklı mağlup oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Kızılyıldız MTS'a farklı mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Avrupa'da farklı mağlup oldu
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30 Ekim 2018 23:06
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 87-57 yenildi.

Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-13 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 44-26 önde gitti.

Kızılyıldız MTS, üçüncü çeyreğini de 69-47 üstün bitirdiği müsabakadan 87-57 galip ayrıldı.

Galatasaray grupta 3. kez mağlup olurken, Sırbistan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.

 

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