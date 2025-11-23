Galatasaray'a 20 maç sonra 2 gol!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20 maç aradan sonra kalesinde 2 gol birden gördü.
Son olarak kalesinde 2 golü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 müsabakada 22 gol atıp, sadece 2 gol yedi.
Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne kadar 12 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Söz konusu golleri 6 farklı maçta yiyen sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilk kez rakibinin 2 golüne engel olamadı.
Son olarak kalesinde 2 golü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 müsabakada 22 gol atıp, sadece 2 gol yedi.
Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne kadar 12 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Söz konusu golleri 6 farklı maçta yiyen sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilk kez rakibinin 2 golüne engel olamadı.