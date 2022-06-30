Galatasaray'a 10 numara komşudan!

Orta alanı 2 ya da 3 kaliteli isimle takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu kez de Yunan basını, sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.



Bazı gazete ve internet sitelerine göre Galatasaray, Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis'le ilgileniyor.



TEKLİFİN SUNULDUĞU SÖYLENİYOR



Sarı-kırmızılıların hem Yunan kulübü hem de 29 yaşındaki futbolcuyla resmi görüşmelere başladığı belirtiliyor. Hatta yönetimin 1.4 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de öne sürülüyor.



1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI



Geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi sık sık 3 büyüklerle anılan Konstantinos Fortounis'in Olympiakos'la sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek.



KANATTA DA OYNAYABİLİYOR



10 numara pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Yunan futbolcu geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşadığı için uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle Fortounis transferinin oldukça riskli bir hamle olabileceği belirtiliyor.



DEĞERİ İNANILMAZ DÜŞTÜ



2020-2021 sezonunda harika bir performansa imza atan yıldız futbolcu Yunan Ligi'nde 24 maçta 7 gol atıp 11 asist yapmıştı. Milli takım formasını 54 kez giyen ve rakip ağlara 9 gol gönderen Konstantinos Fortounis'un piyasa değeri sakatlık nedeniyle 3 milyon Euro'ya kadar düşmüş durumda.





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