Futbolda haftanın programı

Futbolda TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'e play-off yarı final rövanş maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise play-off final karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:



- TFF 1. Lig



- Play-off yarı final rövanş



22 Mayıs Cumartesi:



18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-3)



21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) (0-1)



- Misli.com 2. Lig



- Play-off yarı final rövanş





24 Mayıs Pazartesi:



16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-0)



20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk) (0-0)



- Misli.com 3. Lig



- Play-off final maçları



24 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bucaspor 1928-İskenderun (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Isparta 32-Bursa Yıldırımspor (Eskişehir Yeni)



