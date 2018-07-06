Furkan Korkmaz 40 sayı attı, tarihe geçti!

NBA Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers
ile Boston Celtics
karşı karşıya geldi. Boston Celtics'in
95-89 kazandığı mücadeleye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.
Karşılaşmaya ilk 5 başlayan 28 dakika oynayan Furkan Korkmaz, 8/14 üçlük isabetiyle 40 sayı kaydetti.
Furkan Korkmaz 40 sayının dışında 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla katkıda bulundu.
Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi tarihinde bir maçta 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu! CAVS CEDİ İLE GÜLDÜ
Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 72-59 mağlup ettiği karşılaşmada 31 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 4 top çalma, 1 blokla oynadı.