Serbest oyuncu Evan Fournier, eski takımı New York Knicks'te gördüğü muamele nedeniyle eski koçu Tom Thibodeau'ya karşı yoğun eleştirilerde bulundu.



Fournier, geçtiğimiz sezon kendisini kalıcı olarak benche alan eski koçu Thibodeau ile olan ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bir şey söylemeyeceğim çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok. Beni ilk beşten çıkardığında, yeni bir şey deneyeceğim demişti. Sonra bir deplasman turumuzun ilk maçında bana rotasyondan çıkarıldığımı söylemişti."



Benche alınma nedeniyle nefretle dolu olduğunu söyleyen Fournier, kendisine ve Derrick Rose'a genç oyuncularmış gibi davranılmasını takdir etmediğini açıkladı:



"İnsanın herkesin suratına tüküresi geliyor, nefret dolu oluyorsunuz. Bir keresinde Derrick Rose ve ben birbirimize bakıp 'Burada ne işimiz var?' demiştik.



Beşe beş antrenmanlar sırasında, genç oyuncular gibi kenarda oturuyorduk. Hiç hoş değildi. Ve bunun değişmeyeceğini anladığımda, işleri daha ağırdan almaya başlamıştım. Kendime odaklandım ve bu konunun beni daha fazla etkilemesine izin vermedim."



Fournier geçtiğimiz sezon sadece 27 maçta forma giymiş ve 6.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist gibi vasat altı ortalamalar yakalamıştı.



