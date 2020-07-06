Florent Malouda, Trabzonspor'u unutmadı

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Florent Malouda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonsporlu taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Florent Malouda, Trabzonspor'u unutmadı
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06 Temmuz 2020 13:35
2013-14 sezonunda Trabzonspor forması giyen Florent Malouda, eski takımını unutamıyor.

Fransız eski futbolcu, bordo-mavili taraftarların 30. haftada oynanan Ankaragücü maçı öncesi meşalelerle stada uğurladığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Malouda'nın bu paylaşımı, Trabzonspor taraftarlarının da büyük ilgisini çekti.





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