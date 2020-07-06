Florent Malouda, Trabzonspor'u unutmadı

2013-14 sezonunda Trabzonspor forması giyen Florent Malouda, eski takımını unutamıyor.
Fransız eski futbolcu, bordo-mavili taraftarların 30. haftada oynanan Ankaragücü maçı öncesi meşalelerle stada uğurladığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Malouda'nın bu paylaşımı, Trabzonspor taraftarlarının da büyük ilgisini çekti.
Fransız eski futbolcu, bordo-mavili taraftarların 30. haftada oynanan Ankaragücü maçı öncesi meşalelerle stada uğurladığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Malouda'nın bu paylaşımı, Trabzonspor taraftarlarının da büyük ilgisini çekti.