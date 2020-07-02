Fırat Gül kümede kalacaklarına inanıyor

TFF 1. Ligin 31. haftasında konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kümede kalmayı henüz garantilemediklerini ve bunu başarmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.



Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün her iki taraf için de önem derecesi yüksek bir karşılaşma oynandığına dikkati çekti.



Bu maçın öneminin farkında olduklarını belirten Gül, "Hatayspor'un şampiyonluk adına çok ciddi bir hedefi var. Bizim ligde kalma adına hedefimiz mevcut. İki taraf da maçın ciddiyetinin farkındaydı. Zaten oynanan oyun bunu gösteriyor. Sonuç itibarıyla bizim skor almamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.



Teknik direktör Gül, direkt skora yönelik bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, "Sonuç itibarıyla skoru aldık. 60. dakikadaki kırmızı karttan sonra 10 kişi oynadık. Futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Maç öncesinde hazırladığımız oyun planına sonuna kadar sadık kaldılar. Kırmızı karttan sonra ciddi efor sarf etiler. Sonuç olarak galip geldik. Matematiksel olarak daha işi bitiremediğimiz için, aynı ciddiyetle diğer maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



