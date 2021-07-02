'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.



Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.



Grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:



18 Ağustos Çarşamba:



20.30 / Romanya-Türkiye



20 Ağustos Cuma:



20.30 / Türkiye-Ukrayna



22 Ağustos Pazar:



17.30 / Türkiye-İsveç



23 Ağustos Pazartesi:



20.30 / Türkiye-Finlandiya



24 Ağustos Salı:



17.30 / Hollanda-Türkiye



