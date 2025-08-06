Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 21:10 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 21:10

S Sport Canlı İzle, Feyenoord Fenerbahçe maçı izle

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ücretsiz S Sport Plus, Tuttur yayın linki | Feyenoord - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport'tan canlı izlenebilecek olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

S Sport Canlı İzle, Feyenoord Fenerbahçe maçı izle
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Feyenoord Fenerbahçe maçı şifresiz S Sport Plus yayını! UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus ya da Tuttur'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA





Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Tuttur, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord XI: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, Duran.

 
YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

FEYENOORD'UN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

KADRO 

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 39. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
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Futbol
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Kaynak: Sporx.com

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