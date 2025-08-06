Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:35 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:35

S Sport Plus Digiturk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? (2025)

Feyenoord - Fenerbahçe maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlarken, futbolseverlerin merak ettiği soruların başında şu geliyor: S Sport Plus Digiturk'te var mı? Kaçıncı kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

S Sport Plus Digiturk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? (2025)
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Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. 

S Sport Plus Digiturk'te Var mı?

Hayır, S Sport Plus, Digiturk'te bir TV kanalı olarak yer almamaktadır.

S Sport Plus, yalnızca dijital bir yayın platformudur ve uydu platformlarında (Digiturk, D-Smart, KabloTV vs.) yayınlanmaz.

Karıştırılmaması gereken bir diğer detay ise şudur:

S Sport HD → Digiturk'te vardır.

S Sport Plus → Yalnızca internet/dijital platformda vardır, Digiturk'te YOKTUR.

S Sport Digiturk'te Kaçıncı Kanalda? (2025)

Eğer S Sport kanalını Digiturk üzerinden izlemek istiyorsan, 2025 itibarıyla güncel kanal numarası şu şekildedir:

✅ S Sport HD → Digiturk 87. Kanal

✅ S Sport 2 HD → Digiturk 88. Kanal

Ancak tekrar hatırlatalım: S Sport Plus, bu kanalların içinde yer almaz.



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