Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 16:35 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ağustos 2025 16:35
S Sport Plus Digiturk'te Var mı, Kaçıncı Kanalda? (2025)
Feyenoord - Fenerbahçe maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlarken, futbolseverlerin merak ettiği soruların başında şu geliyor: S Sport Plus Digiturk'te var mı? Kaçıncı kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. S Sport Plus Digiturk'te Var mı?
Hayır, S Sport Plus, Digiturk'te bir TV kanalı olarak yer almamaktadır.
S Sport Plus, yalnızca dijital bir yayın platformudur ve uydu platformlarında (Digiturk, D-Smart, KabloTV vs.) yayınlanmaz.Karıştırılmaması gereken bir diğer detay ise şudur:S Sport HD → Digiturk'te vardır.S Sport Plus → Yalnızca internet/dijital platformda vardır, Digiturk'te YOKTUR.
S Sport Digiturk'te Kaçıncı Kanalda? (2025)
Eğer S Sport kanalını Digiturk üzerinden izlemek istiyorsan, 2025 itibarıyla güncel kanal numarası şu şekildedir:
✅ S Sport HD → Digiturk 87. Kanal
✅ S Sport 2 HD → Digiturk 88. Kanal
Ancak tekrar hatırlatalım: S Sport Plus, bu kanalların içinde yer almaz.
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