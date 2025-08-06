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Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı kanalda, bugün mü, bu akşam mı?
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 19:24 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ağustos 2025 19:24
Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı kanalda, bugün mü, bu akşam mı?
Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord FB maçı kanalda, bugün mü, bu akşam mı? Feyenoord - Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın platformlarından izlemek yasadışıdır. Maç Tuttur.com'dan ücretsiz yayınlanacak. Ücretli olarak S Sport Plus platformundan canlı izlenebilecek olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili canlı yayın izleme detayları...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord - Fenerbahçe maçı saati: Nereden izlenir? | Feyenoord - Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın sitelerinden izlemek yasadışıdır. Ücretli dijital platformlardan biri olan S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli yayınla izlenebilecek olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın ve maç detayları...
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın merakla beklediği bu kritik mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak bu platforma erişim için üyelik şartı bulunuyor. Yani maç şifresiz yayınlanmayacak. S Sport Plus üyeliğiniz varsa bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'lerden karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.
📡 Maç uydu üzerinden ya da herhangi bir şifresiz TV kanalından yayınlanmayacaktır.
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
👉 FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.
Maçın hakem kadrosu da UEFA tarafından açıklandı. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg maçın hakemi olacak. Yardımcıları ise yine İsveçli olan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist olacak.
Fenerbahçe'nin bu ilk karşılaşmadaki hedefi, deplasmanda avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesinde moral bulmak.
FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu Trendyol Süper Lig'de 2. sırada tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezona büyük umutlarla giren sarı-lacivertliler, hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştirdi.
Hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet aldı ve sadece Benfica'ya 3-2 mağlup oldu. Kamp sonrası İstanbul'da Lazio ile bir özel maç yapan Fenerbahçe, sezona hazır olduğunu gösterdi.
FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO
Fenerbahçe, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi. Sakatlık veya teknik kararla bazı oyuncular listede yer almadı. Kadroda dikkat çeken bazı isimler şöyle:
Kadrodaki oyuncular:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar
Orta saha: Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski
Forvet: Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Kadroya alınmayan oyuncular: Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao
FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk resmi karşılaşmasını canlı izlemek için S Sport Plus platformunu tercih edebilirsiniz.
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