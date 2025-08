S Sport Plus Frekans Bilgileri: S Sport Plus TV'de Var mı?

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak:



S Sport Plus TV'de ve Uyduda Var mı?



S Sport Plus, bir dijital yayın platformudur ve klasik anlamda bir uydu kanal frekansına sahip değildir. Yani S Sport Plus'u Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu, KabloTV gibi platformlardan uydu frekansı ile izleyemezsiniz.



S Sport ile S Sport Plus Farkı Ne?



S Sport: Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlarda yer alır.



S Sport Plus: Tamamen internet üzerinden yayın yapan, mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı TV'lerde çalışan bir dijital platformdur. Uyduda frekansı yoktur.



S Sport Plus Nasıl İzlenir?



S Sport Plus'u izlemek için aşağıdaki cihazlardan birini kullanabilirsiniz:



Akıllı telefon ve tablet (iOS, Android)



Bilgisayar (web tarayıcı üzerinden)



Smart TV (Samsung, LG, Android TV)



Apple TV



Amazon Fire TV



Android TV Box







Haber ile daha fazlasına ulaşın: