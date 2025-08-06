Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 21:05 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 21:05

Feyenoord - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: Şifresiz Maçı İzle

Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, şifreli mi? Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik maç öncesinde yayın bilgileri belli oldu. Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler için milyonlarca taraftar canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Fenerbahçe maçı şifresiz mi?", "Feyenoord - Fenerbahçe nereden izlenir?", "Şifresiz yayın var mı?" gibi aramalar gündemde. Maçın yayın haklarını elinde bulunduran iki farklı platform üzerinden izlenebileceği açıklandı. İşte detaylar…

Feyenoord - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: Şifresiz Maçı İzle
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Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Feyenoord - Fenerbahçe maçı saati: Nereden izlenir? | Feyenoord - Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın sitelerinden izlemek yasadışıdır. Ücretli dijital platformlardan biri olan S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli yayınla izlenebilecek olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın ve maç detayları...

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

⚽ Maç Günü: 6 Ağustos 2025, Çarşamba
🕘 Başlama Saati: 22.00 (TSİ)
📍 Stadyum: De Kuip, Rotterdam
🎥 Yayıncılar: S Sport Plus (şifreli), Tuttur.com (şifresiz)

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE



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FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.

Maçın hakem kadrosu da UEFA tarafından açıklandı. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg maçın hakemi olacak. Yardımcıları ise yine İsveçli olan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist olacak.

Fenerbahçe'nin bu ilk karşılaşmadaki hedefi, deplasmanda avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesinde moral bulmak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın merakla beklediği bu kritik mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Ancak bu platforma erişim için üyelik şartı bulunuyor. Yani maç şifresiz yayınlanmayacak. S Sport Plus üyeliğiniz varsa bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'lerden karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.

📡 Maç uydu üzerinden ya da herhangi bir şifresiz TV kanalından yayınlanmayacaktır.

FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu Trendyol Süper Lig'de 2. sırada tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezona büyük umutlarla giren sarı-lacivertliler, hazırlık kampını Portekiz'de gerçekleştirdi.

Hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet aldı ve sadece Benfica'ya 3-2 mağlup oldu. Kamp sonrası İstanbul'da Lazio ile bir özel maç yapan Fenerbahçe, sezona hazır olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

Fenerbahçe, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi. Sakatlık veya teknik kararla bazı oyuncular listede yer almadı. Kadroda dikkat çeken bazı isimler şöyle:

Kadrodaki oyuncular:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar

Orta saha: Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet: Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kadroya alınmayan oyuncular: Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 (Jose Mourinho)

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında denediği sistem üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Mourinho'nun Feyenoord karşısında daha defansif ve kontrollü bir kadroyla sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

🟡🔵 Muhtemel 11:

Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can, Szymanski, Talisca – En-Nesyri

📝 Alternatifler: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cenk Tosun

FEYENOORD MUHTEMEL 11 (Arne Slot)

Hollanda temsilcisi Feyenoord, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada tempolu ve topa sahip olan bir oyun anlayışı benimseyecek. Teknik direktör Arne Slot'un, ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

❤️⚪ Muhtemel 11:

Bijlow – Geertruida, Hancko, Trauner, López – Wieffer, Zerrouki – Jahanbakhsh, Timber, Stengs – Giménez

📝 Alternatifler: Minteh, Paixão, Dilrosun, Nieuwkoop

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu isimlerin teknik tercihler ya da sakatlık sebebiyle listede yer almadığı ifade edildi.

Ayrıca genç oyunculardan Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres de listede bulunmuyor.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk resmi karşılaşmasını canlı izlemek için S Sport Plus platformunu tercih edebilirsiniz.
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