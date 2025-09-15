15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Filenin Efeleri, son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

calendar 15 Eylül 2025 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Libya ile karşılaştı. 

Müsabakayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan milli takım, şampiyonada 2'de 2 yaptı.



Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Ricardo Borroto Iglesias (Küba), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Cafer Kirkit, Muhammed Kaya, Can Koç)

Libya: Garwash, Alghoul, Ilkhbayri, Abulababa, Alwaddani, Abu Zariba (Almarrug, Abdelmalek, Alashlam, Tarek, Alajeeli)

Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

Süre: 100 dakika (22, 29, 23, 26)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
