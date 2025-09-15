Filenin Efeleri, son 16'da

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.



Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Libya ile karşılaştı.



Müsabakayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan milli takım, şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.

Salon: Smart Araneta Coliseum



Hakemler: Ricardo Borroto Iglesias (Küba), Vladimir Simonovic (İsviçre)



Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Cafer Kirkit, Muhammed Kaya, Can Koç)



Libya: Garwash, Alghoul, Ilkhbayri, Abulababa, Alwaddani, Abu Zariba (Almarrug, Abdelmalek, Alashlam, Tarek, Alajeeli)



Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16



Süre: 100 dakika (22, 29, 23, 26)



