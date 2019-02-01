FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ve Çukurova Basketbol'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun son 8 turunda Fransız ekibi BLMA ile eşleşti. Bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ise Polonya'dan Wisla CANPACK ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmeleri şu şekilde:19.30 Galatasaray-BLMA20.00 KSC Szekszard-Spar Citylift GironaASVEL Feminin-Tarbes GB (Saati açıklanmadı)20.30 Wisla CANPACK-Çukurova BasketbolEşleşmelerin rövanşı ise 20-21 Şubat'ta oynanacak.