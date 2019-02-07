  •  
    Onyekuru'dan G.Saray'a flaş TRANSFER mesajı!..
  •  
    F.Bahçe'de UEFA için Slimani'ye özel görev
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Karşıyaka'nın rakibi belli oldu

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda Letonya'nın Ventspils ekibiyle eşleşti

Kaynak: AA
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Karşıyaka'nın rakibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 15:26
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Letonya'nın Ventspils takımı oldu.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi.

İkinci turda I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu altıncı bitirerek turnuvaya dahil olan Ventspils ile eşleşti. Son 16 turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak Pınar Karşıyaka, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde Dinamo Sassari ile ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaların 6 ve 13 Mart'ta yapılacağı son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Donar (Hollanda) - Filou Oostende (Belçika)

Pınar Karşıyaka - Ventspils (Letonya)

Alba Fehervar (Macaristan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Ironi Ness Ziona (İsrail) - Bakken Bears (Danimarka)

s.Oliver Würzburg (Almanya) - Avtodor (Rusya)

Balkan (Bulgaristan) - UNET Holon (İsrail)

Dinamo Sassari (İtalya) - ZZ Leiden (Hollanda)

Pallacanestro Varese (İtalya) - Z Mobile Priştine (Kosova)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için