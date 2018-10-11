FIBA Erkekler Avrupa Kupası temsilcilerimizin grupları belli oldu

Grup karşılaşmalarının çarşamba günleri oynanacağı C Grubu'nun maç programı şöyle:

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yer alacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.Eleme turundan başladığı organizasyonda iki turda da rakiplerini saf dışı bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turnuvaya doğrudan gruplardan başlayan Pınar Karşıyaka ile C Grubu'nda yer aldı.Türk temsilcileri grupta Belçika'dan Spirou Basket ile Hollanda'dan Donar Groningen ile ilk 2 sırada bulunmak için mücadele edecek.17 Ekim: Donar Groningen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spirou Basket-Pınar Karşıyaka24 Ekim: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-Donar Groningen31 Ekim: Spirou Basket-Donar Groningen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka7 Kasım: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Donar Groningen, Pınar Karşıyaka-Spirou Basket14 Kasım: Donar Groningen-Pınar Karşıyaka, Spirou Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor21 Kasım: Donar Groningen-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor