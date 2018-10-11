FIBA Erkekler Avrupa Kupası temsilcilerimizin grupları belli oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yer alacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.
Eleme turundan başladığı organizasyonda iki turda da rakiplerini saf dışı bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turnuvaya doğrudan gruplardan başlayan Pınar Karşıyaka ile C Grubu'nda yer aldı.
Türk temsilcileri grupta Belçika'dan Spirou Basket ile Hollanda'dan Donar Groningen ile ilk 2 sırada bulunmak için mücadele edecek.
Grup karşılaşmalarının çarşamba günleri oynanacağı C Grubu'nun maç programı şöyle:
17 Ekim: Donar Groningen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spirou Basket-Pınar Karşıyaka
24 Ekim: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-Donar Groningen
31 Ekim: Spirou Basket-Donar Groningen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka
7 Kasım: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Donar Groningen, Pınar Karşıyaka-Spirou Basket
14 Kasım: Donar Groningen-Pınar Karşıyaka, Spirou Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
21 Kasım: Donar Groningen-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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Eleme turundan başladığı organizasyonda iki turda da rakiplerini saf dışı bırakan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turnuvaya doğrudan gruplardan başlayan Pınar Karşıyaka ile C Grubu'nda yer aldı.
Türk temsilcileri grupta Belçika'dan Spirou Basket ile Hollanda'dan Donar Groningen ile ilk 2 sırada bulunmak için mücadele edecek.
Grup karşılaşmalarının çarşamba günleri oynanacağı C Grubu'nun maç programı şöyle:
17 Ekim: Donar Groningen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spirou Basket-Pınar Karşıyaka
24 Ekim: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-Donar Groningen
31 Ekim: Spirou Basket-Donar Groningen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka
7 Kasım: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Donar Groningen, Pınar Karşıyaka-Spirou Basket
14 Kasım: Donar Groningen-Pınar Karşıyaka, Spirou Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
21 Kasım: Donar Groningen-Spirou Basket, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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