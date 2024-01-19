Fernando Santos'tan ayrılığa veto!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in Nice'e kiralanmasının ardından takımın diğer sağ beki Onur Bulut'a da transfer teklifi geldiği ancak ayrılığın teknik direktör Fernando Santos tarafından veto edildiği ileri sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fernando Santos'tan ayrılığa veto!
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19 Ocak 2024 11:17
Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel futbolculara gelen teklifleri değerlendiriiyor.

FERNANDO SANTOS AYRILIĞI ÖNLEDİ

Valentin Rosier'i Fransa'nın Nice takımına kiralık gönderen siyah beyazlıların diğer sağ beki Onur Bulut'a da Başakşehir talip oldu. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Fernando Santos'tan gelen talep doğrultusunda, turuncu lacivertlilerden gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Santos'un sağ bekte yeni transfer Jonas Svensson dışında başka alternatif kalmayacağı için Onur Bulut'un takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

ONUR BULUT, SANTOS'UN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Onur, Portekizli hocanın görevi devraldığı son iki maçta ilk 11'de oynarken, ortaya koyduğu performansla da Fernando Santos'un beğenisini kazandı. 

 
 

 

 

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