Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel futbolculara gelen teklifleri değerlendiriiyor.
FERNANDO SANTOS AYRILIĞI ÖNLEDİ
Valentin Rosier'i Fransa'nın Nice takımına kiralık gönderen siyah beyazlıların diğer sağ beki Onur Bulut'a da Başakşehir talip oldu. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Fernando Santos'tan gelen talep doğrultusunda, turuncu lacivertlilerden gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Santos'un sağ bekte yeni transfer Jonas Svensson dışında başka alternatif kalmayacağı için Onur Bulut'un takımda tutulmasını istediği öğrenildi.
ONUR BULUT, SANTOS'UN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Onur, Portekizli hocanın görevi devraldığı son iki maçta ilk 11'de oynarken, ortaya koyduğu performansla da Fernando Santos'un beğenisini kazandı.
FERNANDO SANTOS AYRILIĞI ÖNLEDİ
Valentin Rosier'i Fransa'nın Nice takımına kiralık gönderen siyah beyazlıların diğer sağ beki Onur Bulut'a da Başakşehir talip oldu. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör Fernando Santos'tan gelen talep doğrultusunda, turuncu lacivertlilerden gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Santos'un sağ bekte yeni transfer Jonas Svensson dışında başka alternatif kalmayacağı için Onur Bulut'un takımda tutulmasını istediği öğrenildi.
ONUR BULUT, SANTOS'UN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Onur, Portekizli hocanın görevi devraldığı son iki maçta ilk 11'de oynarken, ortaya koyduğu performansla da Fernando Santos'un beğenisini kazandı.